Кристиан Киву возглавил молодежную команду «Интера»
19:26
Бывший игрок «Интера» Кристиан Киву стал тренером молодежной команды миланцев до 19 лет, сообщают сайт клуба.
40-летний румын на протяжении шести сезонов выступал за «Интер». Вместе с командой Киву становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал серию А.
Ранее румынский специалист работал с командами разных возрастов миланского клуба (U-14, U-17 и U-18).
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