Кристиан Киву возглавил молодежную команду «Интера»

Бывший игрок «Интера» Кристиан Киву стал тренером молодежной команды миланцев до 19 лет, сообщают сайт клуба.

40-летний румын на протяжении шести сезонов выступал за «Интер». Вместе с командой Киву становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал серию А.

Ранее румынский специалист работал с командами разных возрастов миланского клуба (U-14, U-17 и U-18).