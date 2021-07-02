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Кристиан Киву возглавил молодежную команду «Интера»

19:26
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Бывший игрок «Интера» Кристиан Киву стал тренером молодежной команды миланцев до 19 лет, сообщают сайт клуба.

40-летний румын на протяжении шести сезонов выступал за «Интер». Вместе с командой Киву становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал серию А.

Ранее румынский специалист работал с командами разных возрастов миланского клуба (U-14, U-17 и U-18).

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Иван Шитик все материалы автора

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