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20 декабря 2025, 03:40

Киву: «На мой взгляд, пенальти — это лотерея»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:1, пен. — 2:3) в полуфинале Суперкубка Италии.

«На мой взгляд, пенальти — это лотерея. Я восхищаюсь смелостью игроков поднять руку и сказать, что ты готов исполнить 11-метровый. Этого нельзя отработать на тренировках, потому что эмоции, возникающие в матче, невозможно создать.

Я думаю, моя команда показала отличную игру, особенно во втором тайме. Были качество и интенсивность, то, что я всегда хочу видеть от своих игроков. Я хочу поговорить о своей команде, о том, что мы можем сделать для улучшения игры, чему мы должны научиться, потому что в этом работа тренера. Нужно понимать, что все могут ошибаться, поэтому я никого не обвиняю и не жалуюсь. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует Football Italia Киву.

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