Киву: «На мой взгляд, пенальти — это лотерея»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:1, пен. — 2:3) в полуфинале Суперкубка Италии.
«На мой взгляд, пенальти — это лотерея. Я восхищаюсь смелостью игроков поднять руку и сказать, что ты готов исполнить 11-метровый. Этого нельзя отработать на тренировках, потому что эмоции, возникающие в матче, невозможно создать.
Я думаю, моя команда показала отличную игру, особенно во втором тайме. Были качество и интенсивность, то, что я всегда хочу видеть от своих игроков. Я хочу поговорить о своей команде, о том, что мы можем сделать для улучшения игры, чему мы должны научиться, потому что в этом работа тренера. Нужно понимать, что все могут ошибаться, поэтому я никого не обвиняю и не жалуюсь. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует Football Italia Киву.
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|0-0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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