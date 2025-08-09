Киву: «Я не хочу выигрывать трофей в августе»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал состояние команды после победы над «Монако» (2:1) в товарищеском матче.

«Ноги еще не привыкли работать так, как должны. Но это была хорошая проверка наших способностей. Нам нужно уделить этому немного времени. Потому что время поджимает, до начала сезона осталось всего семнадцать дней.

Я позаимствую у команды характер и желание переломить ход матча, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, играя вдесятером. Это сложно анализировать. Потому что мы не в лучшей физической форме. Но мы прибавили в интенсивности.

Очевидно, нам по-прежнему не хватает технического мастерства и большого преимущества перед воротами. У нас было несколько явных моментов перед воротами. В то же время меня не очень волнует результат. Я не хочу выигрывать трофей в августе. Я заинтересован в том, чтобы команда обрела уверенность и зарядилась энергией для предстоящих испытаний», — цитирует 44-летнего румына InterTV.

В своем первом матче в серии А в сезоне-2025/26 «Интер» 25 августа сыграет дома против «Торино».