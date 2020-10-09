Кристиан Эриксен: «Я не хочу просидеть на скамейке весь сезон»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился мнением о своем положении в команде.

— Я не хочу сидеть на скамейке запасных весь сезон, — приводит слова Эриксена Football-Italia. — Я надеюсь, что это не намерение тренера или клуба. Сезон будет напряженным, в сезоне много игр, я надеюсь сыграть.

Никогда не бывает хорошо то, что ты сидишь на скамейке, и по мере роста опыта человек становится менее терпеливым. На меня возлагали большие надежды, люди думали, что я буду играть важную роль в каждой игре, но этого не произошло. Вот почему они смотрят на меня другими глазами.

Я ничего не слышал от своего агента по поводу трансфера. Ничего конкретного. Я привык к домыслам СМИ, но не могу сказать, какие слухи правдивые, а какие — ложные.

В текущем сезоне на счету Эриксена 2 матча в серии А без результативных действий.