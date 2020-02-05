Кристиан Эриксен: «В детстве болел за «Рому», мне нравился Тотти»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своих целях в миланской команде, о сравнениях с Весли Снайдером, а также заявил, что в детстве болел за «Рому».

— В детстве мне нравился Франческо Тотти и его «Рома», я болел за эту команду, — цитирует Sky Sports Эриксена. — Также, конечно, моим идолом был Микаэль Лаудруп, один из лучших футболистов в истории Дании, который тоже играл в Италии. Мне часто говорили, что я похож на Весли Снайдера, но я не думаю, что нас можно сравнивать. Может, мы похожи потому, что я начинаю терять волосы и потому, что мы оба играли в «Аяксе»? Снайдер выиграл в «Интере» все, что только можно выиграть, я приехал сюда, чтобы сделать то же самое. Правда, сначала нам надо вернуться в Лигу чемпионов, так что поговорим о завоевании титулов в следующем году.

27-летний Эриксен присоединился к «Интеру» в конце минувшего января, «Тоттенхэм» получил за игрока 20 миллионов евро. Контракт датчанина с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2024 года. Эриксен уже успел появиться в составе «Интера» в двух матчах, но не отличился в них результативными действиями.