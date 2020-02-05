Кристиан Эриксен: «Когда я уходил из «Тоттенхэма», Моуринью предложил снять его дом в Милане»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью предложил ему взять в аренду свой дом в Милане, когда узнал, что датчанин станет выступать за «нерадзурри».

— Жозе знал о моем желании уйти, потому он и начал строить новый «Тоттенхэм» без меня, — приводит Goal.com слова Эриксена. — Кстати, когда решился вопрос о моем переходе в «Интер», Моуринью пожелал мне всего наилучшего и сказал, что я могу арендовать у него дом в Милане, который он купил, когда там работал.

27-летний Эриксен присоединился к «Интеру» в конце минувшего января, «Тоттенхэм» получил за игрока 20 миллионов евро. Контракт полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2024 года. Эриксен уже успел появиться в составе «Интера» в двух матчах, но не отличился в них результативными действиями.