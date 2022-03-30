Кристиан Ансальди летом может покинуть «Торино»

Защитник Кристиан Ансальди предстоящим летом может покинуть «Торино», сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 35-летнего аргентинца истекает срок контракта, а клуб из Турина не торопится предлагать ему новый договор.

В этом сезоне серии А защитник провел 14 матчей, в которых сделал 3 голевые передачи.

Аргентинский защитник также известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 годы.