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Сегодня, 17:51

Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте продлил контракт римлянами, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

28-летний итальянец выступает в «Роме» с 2018 года. Всего за команду он провел 164 матча в серии А.

В прошлом сезоне хавбек в 36 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.

ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
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 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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