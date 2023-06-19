Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте продлил контракт римлянами, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

28-летний итальянец выступает в «Роме» с 2018 года. Всего за команду он провел 164 матча в серии А.

В прошлом сезоне хавбек в 36 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.