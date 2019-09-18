Криштиану Роналду: «Заслуживаю иметь больше «Золотых мячей», чем Месси»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что он заслуживает выиграть еще несколько «Золотых мячей».

— Месси вошел в историю футбола. Чтобы быть выше него, мне нужно иметь шесть, семь или восемь «Золотых мячей», — отметил Роналду в интервью ITV. — Конечно, я бы хотел этого. Думаю, я заслуживаю этого. Уверен, что и я вошел в историю. То, что я сделал и продолажаю делать, ставит меня среди лучших игроков за всю историю этого вида спорта.

Личено я считаю себя номером один. Для некоторых болельщиков первым является кто-то другой, а я на втором месте. Меня это не волнует. Я знаю и так, что вошел в число лучших игроков за всю историю.