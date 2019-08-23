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Криштиану Роналду: «Я был близок к переходу в «Барселону»

16:24

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил, что в 2003 году мог перейти из «Спортинга» не в «Манчестер Юнайтед», а в «Арсенал» или «Барселону». В результате он присоединился к «МЮ», за который выступал шесть сезонов, после чего присоединился к принципиальному сопернику «Барсы» «Реалу».

— Я встречался с Арсеном Венгером и мог перейти в «Арсенал». Я вел переговоры с «Барселоной» и был близок к переходу туда.

Мной интересовались «Реал» и «Интер», но все изменилось после товарищеского матча с «МЮ». После него интерес «Манчестер Юнайтед» усилился, они сделали роскошное предложение и купили меня, — приводит Goal слова Роналду.

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