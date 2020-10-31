Криштиану Роналду выздоровел от коронавируса и включен в заявку на матч со «Специей»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он включен в заявку команды на предстоящий матч серии А против «Специи», сообщает пресс-служба туринцев.
35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.