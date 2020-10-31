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Криштиану Роналду выздоровел от коронавируса и включен в заявку на матч со «Специей»

17:40
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он включен в заявку команды на предстоящий матч серии А против «Специи», сообщает пресс-служба туринцев.

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

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