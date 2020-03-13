Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с обращением в связи с распространением коронавируса. По его словам, все должны отнестись к этой ситуации с полной серьезностью и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения

— Мир проходит через очень сложный момент, который требует максимального внимания от всех нас, — написал Роналду в Instagram. — Я говорю сегодня с вами не как футболист, но как сын, отец и просто человек, который обеспокоен последними событиями, влияющими на весь мир.

Нам всем очень важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также властей в связи со сложившейся ситуацией.

Защита человеческой жизни должна быть превыше любых других интересов. Хочу направить свои мысли всем тем, кто уже потерял своих близких. Хотел бы выразить чувство солидарности тем, кто в данный момент борется с вирусом, например, моему товарищу по команде Даниеле Ругани, а также бесконечную поддержку медикам-профессионалам, которые подвергают свою жизнь риску для спасения других.