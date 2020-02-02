Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на чистое 3-е место в истории футбола по голам за карьеру. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter. В сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0) 34-летний португалец оформил дубль и теперь у него в активе стало 722 гола в играх на клубном и международном уровне.

Роналду обошел немца Герда Мюллера (720 голов). Впереди два бразильца — Пеле (767 мячей) и Ромарио (734).

В шестерку лучших бомбардиров в истории футбола также входят венгр Ференц Пушкаш (706 голов) и нападающий «Барселоны» Лионель Месси (705).