Криштиану Роналду: «Вперед за моим третьим чемпионством в Италии»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. Он выложил фото после вручения туринцами кубка чемпионов Италии.

— Счастлив выиграть последние два из девяти чемпионств для «Ювентуса»! — написал португалец. — Это выглядит легко, но это не так. Год за годом, с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше. Вперед за моим третьим титулом в серии А.