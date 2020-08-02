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Криштиану Роналду: «Вперед за моим третьим чемпионством в Италии»

06:10
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. Он выложил фото после вручения туринцами кубка чемпионов Италии.

— Счастлив выиграть последние два из девяти чемпионств для «Ювентуса»! — написал португалец. — Это выглядит легко, но это не так. Год за годом, с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше. Вперед за моим третьим титулом в серии А.

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