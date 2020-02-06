Криштиану Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре с ниткой на пальце вместо удочки»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал СМИ, каким представлял свое будущее в детстве.

— В детстве думал, что в 35 буду рыбачить на Мадейре, — приводит A Bola слова Роналду. — Правда, с ниткой на пальце, а не с дорогостоящей удочкой. Даже и не думал, что поиграю в великих клубах и выиграю столько трофеев. Шестой финал Лиги чемпионов? Это возможно. Выступления за «Ювентус» дают мне шанс снова выиграть этот турнир. Ясно, что это сложный турнир, чей исход зависит от множества факторов, но я думаю, что нам по силам его выиграть, потому что у нас хорошая команда. Будем двигаться к цели шаг за шагом.

Вчера, 5 февраля, Роналду исполнилось 35 лет. Португалец выигрывал Лигу чемпионов 5 раз (1 трофей с «Манчестер Юнайтед» и 4 с «Реалом»), также нападающий является лучшим бомбардиром в истории этого турнира (128 голов в 168 матчах).