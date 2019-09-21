Криштиану Роналду в детстве болел за «Бенфику»

Мать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру рассказала, что в детстве воспитанник академии «Спортинга» болел за «Бенфику».

— Я сама переживала за «Спортинг», потому что за него болел мой отец, — приводит слова Авейру MaisFutebol. Так и Роналду болел за тот клуб, который нравился его отцу. А это была «Бенфика». Но как только он попал в «Спортинг», то сразу же влюбился в этот клуб. И предан ему до сих пор.

Когда мы созванивались, я всегда могла почувствовать его настроение с первой же секунды разговора. Он не успевал ответить, а я уже все знала. Когда он плакал, разговаривая со мной по телефону, я говорила: «Сынок, мама рядом, но ты должен продолжать трудиться и бороться, если действительно хочешь стать настоящим футболистом».

Это была его мечта. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем является сейчас. Криштиану взлетел очень высоко и еще может дать футболу очень много.