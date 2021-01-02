Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым, кто преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в Instagram.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в и Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.

Самый популярный футболист в Instagram после Роналду — нападающий «Барселоны» Лионель Месси (175 млн подписчиков).