Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram
21:34
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым, кто преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в Instagram.
Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в и Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.
Самый популярный футболист в Instagram после Роналду — нападающий «Барселоны» Лионель Месси (175 млн подписчиков).
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