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Криштиану Роналду: «Сосредоточен на своем восстановлении»

20:51
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что восстанавливается после травмы.

— Сосредоточен на своем восстановлении, чтобы в ближайшее время вернуться на поле, — написал Роналду в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Роналду пропустит матч чемпионата Италии против «Аталанты».

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