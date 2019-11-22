Криштиану Роналду: «Сосредоточен на своем восстановлении»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что восстанавливается после травмы.

— Сосредоточен на своем восстановлении, чтобы в ближайшее время вернуться на поле, — написал Роналду в своем Twitter.

Focused on my recovery to come back soon??? pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2019

Ранее стало известно, что Роналду пропустит матч чемпионата Италии против «Аталанты».