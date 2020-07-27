Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Криштиану Роналду: «Счастлив творить историю этого великого клуба»

02:26
Теги:

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. Он поделился впечатлениями от победы в чемпионате Италии.

— Сделано! Чемпионы Италии, — написал 35-летний португалец. — Счастлив второму чемпионству подряд, счастлив продолжать творить историю этого великого клуба.

Титул посвящается всем болельщикам «Ювентуса», особенно тем, кто пострадал и продолжает страдать от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир с ног на голову.

Было непросто. Ваша смелость, отношение и решимость стали той силой, что была нужна нам в этой напряженной концовке чемпионата и борьбе за титул. Крепко всех обнимаю.

Ecco fatto! Campioni d'Italia ??? Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo e? dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non e? stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l'Italia. Un grande abbraccio ???a voi tutti! #stron9er #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир