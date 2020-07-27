Криштиану Роналду: «Счастлив творить историю этого великого клуба»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. Он поделился впечатлениями от победы в чемпионате Италии.

— Сделано! Чемпионы Италии, — написал 35-летний португалец. — Счастлив второму чемпионству подряд, счастлив продолжать творить историю этого великого клуба.

Титул посвящается всем болельщикам «Ювентуса», особенно тем, кто пострадал и продолжает страдать от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир с ног на голову.

Было непросто. Ваша смелость, отношение и решимость стали той силой, что была нужна нам в этой напряженной концовке чемпионата и борьбе за титул. Крепко всех обнимаю.