Криштиану Роналду рассказал, когда поженится

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что пока не собирается жениться на своей девушке Джорджине Рондигес, которая является матерью двух его детей. По слловам футболиста, она — самая его самая большая любовь в жизни.

— Объявление о женитьбе? Не сейчас, не в этом интервью. Это не является приоритетной задачей. Но в целом, почему бы и нет. Когда-нибудь. Не то чтобы я этого избегаю, — отметил Роналду в интервью Пирсу Моргану.

— Погодите. Вам 34 года. Четверо детей. Получается, вы избегаете этого шага.

— Не давите на меня, пожалуйста.

— Да ладно, Криштиану. Очевидно, что вы избегаете.

— Когда-нибудь. Это произойдет обязательно. Моя мама ведь тоже об этом мечтает. Поэтому когда-нибудь.