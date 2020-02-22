Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере
Гостевой матч против СПАЛ стал 1000-м в карьере Криштиану Роналду. С 2002 года пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за «Спортинг» (в общий перечень попали также два матча за второй состав команды во второй по силе португальской лиге), «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии.
Наиболее успешным для одного из лучших бомбардиров в истории футбол стало время выступления за «Реал». В 438 матчах за мадридский клуб португалец отличился 450 раз. Соперники «Ювентуса» пропустили от Криштиану 52 гола в 73 матчах.
Матчи Криштиану Роналду на высшем уровне
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Спортинг Л
|
2002-2003
|
33
|
5
|
Манчестер Юнайтед
|
2003-2009
|
292
|
118
|
Реал
|
2009-2018
|
438
|
450
|
Ювентус
|
2018-н.в.
|
73
|
52
|
Сборная Португалии
|
2003-н.в.
|
164
|
99
|
Всего
|
|
1000
|
724