Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере

Гостевой матч против СПАЛ стал 1000-м в карьере Криштиану Роналду. С 2002 года пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за «Спортинг» (в общий перечень попали также два матча за второй состав команды во второй по силе португальской лиге), «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии.

Наиболее успешным для одного из лучших бомбардиров в истории футбол стало время выступления за «Реал». В 438 матчах за мадридский клуб португалец отличился 450 раз. Соперники «Ювентуса» пропустили от Криштиану 52 гола в 73 матчах.

Матчи Криштиану Роналду на высшем уровне