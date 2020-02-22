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Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере

20:02
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Гостевой матч против СПАЛ стал 1000-м в карьере Криштиану Роналду. С 2002 года пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за «Спортинг» (в общий перечень попали также два матча за второй состав команды во второй по силе португальской лиге), «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии.

Наиболее успешным для одного из лучших бомбардиров в истории футбол стало время выступления за «Реал». В 438 матчах за мадридский клуб португалец отличился 450 раз. Соперники «Ювентуса» пропустили от Криштиану 52 гола в 73 матчах.

Матчи Криштиану Роналду на высшем уровне

Клуб

Сезоны

Матчи

Голы

Спортинг Л

2002-2003

33

5

Манчестер Юнайтед

2003-2009

292

118

Реал

2009-2018

438

450

Ювентус

2018-н.в.

73

52

Сборная Португалии

2003-н.в.

164

99

Всего

1000

724

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