Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл судебный процесс немецкому журналу Der Spiegel, информирует L’Equipe. Разбирательство длилось два года, но в итоге юристы португальского форварда приняли решение отозвать иск.

Напомним, что Der Spiegel в 2017 году опубликовал информацию о том, как Роналду и его советники уклонялись от уплаты налогов. Роналду подал в суд и пытался доказать, что опубликованныке данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.

В феврале 2017 года областной суд Гамбурга временно обязал Der Spiegel удалить с сайта статью о Роналду.