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Криштиану Роналду принял решение остаться в «Ювентусе» до конца контракта

14:28
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отработает до конца свой контракт с клубом, информирует La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, это окончательное решение 36-летнего португальца. Его соглашение с туринцами истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к нападающему: спортивный директор французского клуба якобы обсудил с агентом португальского форварда условия контракта.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2020, несмотря на ранний вылет сборной Португалии. На его счету 5 голов и результативная передача в 4 матчах (360 минут), 3 мяча он забил с пенальти.

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