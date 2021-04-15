Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду представил новую коллекцию очков, которую выпустила компания Italia Independent. Линейка получила название «CR7 eyewear».

«Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель – продемонстрировать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее. Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил.

Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать. Чемпион, легенда. Одним словом – CR7», – приводит слова пресс-релиза компании Tuttosport.

Роналду зарегистрировал товарный знак «CR7» в 2006 году. Под свои брендом он также выпускал линейку нижнего белья, носков, премиальных футболок, обуви и собственный парфюм.