Криштиану Роналду представил новую коллекцию очков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду представил новую коллекцию очков, которую выпустила компания Italia Independent. Линейка получила название «CR7 eyewear».
«Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель – продемонстрировать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее. Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил.
Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать. Чемпион, легенда. Одним словом – CR7», – приводит слова пресс-релиза компании Tuttosport.
Роналду зарегистрировал товарный знак «CR7» в 2006 году. Под свои брендом он также выпускал линейку нижнего белья, носков, премиальных футболок, обуви и собственный парфюм.
Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/15-80832467/cr7_eyewear_cristiano_ronaldo_testimonial_di_italia_independent
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю