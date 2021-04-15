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Криштиану Роналду представил новую коллекцию очков

15 апреля 2021, 23:40
Криштиану Роналду представил коллекцию очков «CR7 eyewear». Фото Tuttosport
Криштиану Роналду представил коллекцию очков «CR7 eyewear». Фото Tuttosport
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду представил новую коллекцию очков, которую выпустила компания Italia Independent. Линейка получила название «CR7 eyewear».

«Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель – продемонстрировать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее. Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил.

Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать. Чемпион, легенда. Одним словом – CR7», – приводит слова пресс-релиза компании Tuttosport.

Роналду зарегистрировал товарный знак «CR7» в 2006 году. Под свои брендом он также выпускал линейку нижнего белья, носков, премиальных футболок, обуви и собственный парфюм.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/15-80832467/cr7_eyewear_cristiano_ronaldo_testimonial_di_italia_independent

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