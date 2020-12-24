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Криштиану Роналду показал рождественское фото с детьми и Джорджиной

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду-младший. Фото Instagram
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду-младший. Фото Instagram
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. На ней он вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и детьми.

Семья сидит рядом с рождественской елкой. Португалец надел на голову фигурки миниатюрных елкой. Родригес предпочла праздничный колпак.

«Счастливого Рождества! Полон любви, здоровья и счастья», — подписал фото португальский футболист.

Последний матч перед рождественскими каналами «Ювентус» Роналду проиграл «Фиорентине» (0:3).

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