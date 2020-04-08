Криштиану Роналду отметил участие Дарьи Клишиной в своем челлендже

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил участие российской легкоатлетки Дарьи Клишиной в своем челлендже.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Сам Роналду сделал 142 повторения, Клишиной удалось сделать 97 повторений.

В сторис своего Instagram-аккаунта Роналду выложил скриншот видео, на котором Клишина принимает участие в челлендже, и отметил его приветственным эмодзи.