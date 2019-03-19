Криштиану Роналду открыл клинику по пересадке волос

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду анонсировал открытие в Испании клиники по пересадке волос.

Португальцу принадлежит 50 процентов акций медучреждения, остальная половина принедлежит компании Insparya, которая будет заниматься управлением клиники.

– Выпадение волос – серьезная проблема для Европы и всего мира, и мы хотим помогать людям в повышении самооценки. Они не должны стыдиться, обращаясь к нам, – приводит слова Роналду Marca.

Все хотят заботиться о своем внешнем виде, и я типичный пример этому. Поэтому когда глава Insparya рассказал мне об этом проекте, я сразу понял, что это нечто уникальное. Этот проект ждет успех, мы хотим помогать испанцам и испанской экономике.

Компания Insparya владеет 10 клиниками в Португалии, в которых было проведено 35 тысяч операций по пересадке волос.