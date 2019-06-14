Криштиану Роналду – о прошедшем сезоне: "Новый опыт, огромный клуб, побитые рекорды и еще три титула"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду​ в своем Инстаграме подвел итоги сезона-2018/19.

– Какой незабываемый сезон! Новый опыт, огромный клуб, побитые рекорды и еще три титула! – написал Роналду.

Я должен поблагодарить фанатов "Ювентуса" за невероятный прием в Италии! Вы важная часть наших побед. Спасибо всем моим болельщикам со всего света, особенно из Португалии. Вы помогли нам достичь новой исторической победы со сборной! Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце.

Я никогда не забуду все невероятные моменты и достижения, которые мне покорились в 2019-м году:

– Победный гол в итальянском Суперкубке

– Победа в Серии А, звание лучшего игрока, 21 гол

– Победа в Лиге наций и хет-трик

– Первый игрок с 100 победами и 125 голами в Лиге чемпионов

– Первый игрок с 10 титулами турниров под эгидой УЕФА

– Первый игрок, забивший в финальных стадиях всех турниров для сборных – чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги Наций и Кубка конфедераций.

– ​Первый игрок, забивший по голу в 10 подряд финальных стадиях турниров сборных с 2004 по 2019 год

Скоро увидимся. Вместе мы будем бороться с новыми и потрясающими вызовами. Я рассчитываю на вас!

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