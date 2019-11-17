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Криштиану Роналду: «Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения Сарри»

22:35
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал конфликт с главным тренером Маурицио Сарри.

— В последние три недели я не мог работать на максимуме — цитирует Роналду A Bola. — Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным.

Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов.

В текущем сезоне Роналду был заменен в двух матчах подряд: в Лиге чемпионов против «Локомотива» (2:1) и в чемпионате Италии против «Милана» (1:0).

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