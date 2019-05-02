Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что он не исключает возможности перехода на тренерскую работу после завершения карьеры футболиста.

- Это правда, что я чувствую давление с очень юного возраста, - цитирует португальца AS со ссылкой на его интервью журналу ICON. - Когда я перешел в "Реал", я был самым дорогим игроком в истории. В "Манчестер Юнайтед" после того, как я выиграл первый "Золотой мяч", люди говорили: "теперь этот парень должен быть на вершине". Я всегда испытывал дополнительное давление. Могу ли я стать тренером? Я не исключаю этого.

В текущем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 40 матчей за "Ювентус", забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач.

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