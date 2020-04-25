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Криштиану Роналду намерен играть за «Ювентус» до 2022 года

12:11
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий Криштиану Роналду намерен выступать за «Ювентус» до 2022 года, сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что 35-летний португалец собирается отработать до конца свой контракт с туринским клубом, рассчитанный до конца июня 2022 года. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «ПСЖ», но Роналду не хочет покидать Италию.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В сезоне-2019/20 португалец забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

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