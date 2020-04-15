Криштиану Роналду начал заниматься учебой во время самоизоляции
22:26
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 35-летний португалец сообщил подписчикам, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса занимается учебой.
«Всегда бросайте вызов себе! Для меня пришло время учиться», — подписал фото Роналду.
В текущем сезоне Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и сделал 5 результативных передач.
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