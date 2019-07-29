Криштиану Роналду: "Мне тоже жаль, что я покинул "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду​, получив приз "Легенда" от издания Marca, ответил на вопросы пятерых детей, одетых в футболки команд, за которые выступал португалец.

Клаудиа в форме сборной Португалии спросила: "Когда ты был ребенком, то знал, что будешь лучшим футболистом в истории и выиграешь столько трофеев?".

– Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, – ответил Роналду.

Гонсало в футболке "Манчестер Юнайтед" задал вопрос: "Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?"

– Я скучаю по ним обоим, но из-за обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети, встретил свою девушку, поэтому я больше скучаю по Мадриду, – ответил Роналду.

Исиара в форме "Спортинга" спросила: "Победа на Евро-2016 – главное достижение в твоей карьере?".

– Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Ты понимаешь, что его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере, – сказал Роналду.

Хорхе в форме "Реала" заявил: "Мне жаль, что ты ушел из "Реала".

– Да, мне тоже, – ответил Роналду, засмеявшись.

Марко в футболке "Ювентуса" поинтересовался: "Выиграет ли "Ювентус" Лигу чемпионов в этом сезоне?".

– Не знаю. Мы будем стараться, как всегда. Надеюсь, "Ювентус" победит, – сказал португалец.