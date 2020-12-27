На церемонии Globe Soccer Awards нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил премию как футболист столетия. Церемония Globe Soccer Awards проходит сегодня в Дубае (ОАЭ).

35-летний Роналду за свою карьеру выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии, многократно становился обладателем Кубков и Суперкубков стран. У него за карьеру пять побед в Лиге чемпионов.

Со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Роналду становился три раз обладателем «Золотого мяча».