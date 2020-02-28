Криштиану Роналду: «Итальянское дерби с «Интером» не хуже класико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии матча 26-го тура серии А с «Интером» рассказал, что считает итальянское дерби не менее интересным, чем противостояние «Реала» и «Барселоны» в ла лиге.

— Это будет отличная игра, не хуже встречи «Реала» и «Барселоны», которые также сыграют друг с другом в это воскресенье, — приводит слова футболиста Sky Sport Italia. — Игра против «Интера» настолько же хороша, как против «Милана» или «Лацио». Всем нравятся такие матчи.

Мы не рады, что болельщики не смогут присутствовать. Но наши обязательства все те же: выиграть и получить удовольствие от игры. Будет не так круто без болельщиков, но здоровье превыше всего, и если решение провести игру за «закрытыми дверями», единственное, которое обезопасит всех, то это правильно.

На данный момент «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 25 матчах. «Интер» располагается на третьем месте с 54 баллами. Очная встреча команд состоится 1 марта в 22:45 (мск.)