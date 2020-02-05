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Криштиану Роналду исполнилось 35 лет

09:36
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Сегодня отмечает день рождения форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ему исполнилось 35 лет.

Ранее футболист также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии.

Пять раз он выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза — клубный чемпионат мира, дважды — Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Роналду — лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов (128 голов в 168 матчах). Он становился лучшим бомбардиром в истории ЛЧ рекордные семь раз.

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