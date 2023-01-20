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Криштиану Роналду готов судиться с «Ювентусов» из-за невыплаты почти 20 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду в составе «Ювентуса».
Фото Global Look Press

Бывший нападающи «Ювентуса» Криштиану Роналду готов судиться с туринским из-за невыплаты почти 20 миллионов евро, сообщает Calcio Finanza.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине.

Туринцы должны были заплатить португальцу 19,5 миллионов евро до конца июня 2021 года, даже если футболист покинет клуб, но не сделал этого из-за скандала с отмыванием денег.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» контракт на три года с зарплатой в 31 миллион евро за сезон. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

Прокуратура Федерации футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Криштиану Роналду
ФК Ювентус
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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 Верона 18 2 3 13 15-31 9
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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