Криштиану Роналду готов дать показания итальянской прокуратуре по делу «Ювентуса»
Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов дать показания прокуратуре Турина в рамках расследования в отношении футбольного клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португалец был одним из игроков «Юве», отказавшихся от части своей заработной платы во время пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что футболисты подписали соглашения, позволившие получать им зарплату в полном объеме без уведомления ФИФА, что и стало причиной для расследования.
Согласно утекшему в прессу документу, «Ювентус» до сих пор должен выплатить форварду почти 20 миллионов евро.
Согласно информации издания, прокуратура собирается задать португальцу 47 вопросов, которые связаны с его договоренностью с «Юве» о теневых выплатах во время пандемии.
20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|19
|11
|5
|3
|35-24
|38
|
3
|Лацио
|19
|11
|4
|4
|35-15
|37
|
4
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|
5
|Интер
|19
|12
|1
|6
|38-25
|37
|
6
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|
7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|
12
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
16
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|
20
|Кремонезе
|19
|0
|8
|11
|14-33
|8
|27.01
|20:30
|
Болонья – Специя
|2 : 0
|27.01
|22:45
|
Лечче – Салернитана
|1 : 2
|28.01
|17:00
|
Эмполи – Торино
|2 : 2
|28.01
|20:00
|
Кремонезе – Интер
|- : -
|28.01
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
|29.01
|14:30
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|29.01
|20:00
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|29.01
|22:45
|
Наполи – Рома
|- : -
|30.01
|22:45
|
Удинезе – Верона
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|11
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5