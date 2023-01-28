Криштиану Роналду готов дать показания итальянской прокуратуре по делу «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов дать показания прокуратуре Турина в рамках расследования в отношении футбольного клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец был одним из игроков «Юве», отказавшихся от части своей заработной платы во время пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что футболисты подписали соглашения, позволившие получать им зарплату в полном объеме без уведомления ФИФА, что и стало причиной для расследования.

Согласно утекшему в прессу документу, «Ювентус» до сих пор должен выплатить форварду почти 20 миллионов евро.

Согласно информации издания, прокуратура собирается задать португальцу 47 вопросов, которые связаны с его договоренностью с «Юве» о теневых выплатах во время пандемии.

20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.