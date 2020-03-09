Криштиану Роналду: «Горжусь тем, что достиг 1000 официальных матчей в карьере»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от 1000-го матча в своей карьере. Португалец вышел в старте встречи серии А против «Интера» (2:0).

— Очень горжусь тем, что достиг 1000 официальных матчей в своей карьере с очень важной победой, которая снова поставила нас на вершину таблицы! — написал Роналду в Instagram. — Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, моей семье, друзьям и моим фанатам, которые помогли мне достичь этого великого достижения.

На счету 35-летнего португальца 725 голов и 253 результативные передачи, 99 мячей — в составе сборной Португалии.

Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В его активе пять «Золотых мячей». 2016 году он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии. Нападающий пять раз побеждал в Лиге чемпионов, он является лучшим бомбардиром в истории турнира.