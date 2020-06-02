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Кришито вспомнил об игре в России при минус десяти

16:56
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Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился мнением о возобновлении чемпионата Италии. Рестарт сезона состоится 20 июня.

— Играть на жаре будет, конечно, сложнее, но я выступал при минус десяти в России, и никаких проблем, — приводит слова Кришито Football Italia. — Мы очень хотим вернуться и продолжить то, что делали в марте.

Знаем, что показывали хороший футбол до паузы, но к каждому из последних 12 матчей нам надо отнестись, как к финальному. Мы верим в то, что «Дженоа» останется в Серии А, и продолжим верить в это до конца".

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