Кришито вспомнил о рухнувшем мосте в Генуе. Экс-игрок "Зенита" ехал по нему за 10 минут до трагедии

Бывший защитник "Зенита", а ныне игрок "Дженоа" Доменико Кришито опубликовал видео с разрушенным мостом Моранди в Генуе. Трагедия случилась 14 августа 2018-го, тогда 32-летний итальянец проезжал по эстакаде за 10 минут до техногенной катастрофы.

"Все жертвы той трагедии навсегда в наших мыслях и сердцах!", – подписал видео Кришито.

Сообщается, что в результате обрушения моста погибло около 43 человек. 10 – пропало без вести.

Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии