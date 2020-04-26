Кришито рассмешил Боккетти и Мамману своим танцем в юбке под американскую песню

Бывший игрок «Зенита», защитник «Дженоа» Доменико Кришито опубликовал новое видео в своем Instagram. 33-летний итальянский футболист показал подписчикам танец под американскую народную песню «Cotton-Eyed Joe».

Кришито сделал это в юбке и ковбойской шляпе.

«TikTok, безумие субботнего вечера», — подписал видео футболист.

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и игрок «Зенита» Эмануэль Маммана оставили эмодзи смеха в комментариях под постом Кришито.

Боккетти и Маммана посмеялись над танцем Кришито pic.twitter.com/DPqQ9SErxN — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) April 26, 2020

Видео Доменико Кришито: