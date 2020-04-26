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Кришито рассмешил Боккетти и Мамману своим танцем в юбке под американскую песню

13:12
Доменико Кришито. Фото Reuters
Доменико Кришито. Фото Reuters
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Бывший игрок «Зенита», защитник «Дженоа» Доменико Кришито опубликовал новое видео в своем Instagram. 33-летний итальянский футболист показал подписчикам танец под американскую народную песню «Cotton-Eyed Joe».

Кришито сделал это в юбке и ковбойской шляпе.

«TikTok, безумие субботнего вечера», — подписал видео футболист.

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и игрок «Зенита» Эмануэль Маммана оставили эмодзи смеха в комментариях под постом Кришито.

Видео Доменико Кришито:

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