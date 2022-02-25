Кришито присоединится к «Торонто» в марте

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито перейдет в «Торонто» в марте, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний итальянец в ближайшее время вылетит в Канаду для подписания контракта. Сообщается, что владельцы «Дженоа» решили изменить курс развития клуба, поэтому Кришито покидает команду.

Italian left back Domenico Criscito will sign his contract as new Toronto FC player in the next few days. He's gonna fly to Canada in March — while Insigne will join in July. ??? #MLS



Genoa decided to change their project and that's why Criscito is now leaving the club. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2022

В сезоне-2021/22 Кришито провел за «Дженоа» 16 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

С 2011 по 2018 год футболист выступал за «Зенит».