Кришито присоединится к «Торонто» в марте
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито перейдет в «Торонто» в марте, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний итальянец в ближайшее время вылетит в Канаду для подписания контракта. Сообщается, что владельцы «Дженоа» решили изменить курс развития клуба, поэтому Кришито покидает команду.
Italian left back Domenico Criscito will sign his contract as new Toronto FC player in the next few days. He's gonna fly to Canada in March — while Insigne will join in July. ??? #MLS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2022
Genoa decided to change their project and that's why Criscito is now leaving the club.
В сезоне-2021/22 Кришито провел за «Дженоа» 16 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
С 2011 по 2018 год футболист выступал за «Зенит».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|
13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
14
|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|23
|1
|4