Кришито показал взрыв моста в Генуе. Экс-игрок "Зенита" ехал по нему за 10 минут до трагедии

Бывший защитник "Зенита", игрок "Дженоа" Доменико Кришито опубликовал видео с управляемым взрывом разрушенного моста Моранди в Генуе. В пятницу, 28 июня, остатки виадука были уничтожены.

14 августа 2018-го во время грозы рухнула одна из центральных опор моста Моранди и 200-метровый пролет, на котором в тот момент находилось три десятка автомобилей. Сообщалось, что катастрофа унесла жизни 43 человек. В тот день 32-летний Кришито проезжал по эстакаде за 10 минут до обрушения.

"Все жертвы той трагедии навсегда в наших мыслях и сердцах!" – подписал видео Кришито.

Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии