Кришито может продолжить карьеру в «Фиорентине»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито может покинуть команду в зимнее трансферное окно. На 33-летнего итальянца претенедует «Фиорентина», сообщает сайт итальянского журналиста телеканала Sky Sports Джанлуки Ди Марцио.

«Фиорентина» уже обратилась к «Дженоа» по поводу возможного трансфера. При этом сам футболист еще не дал своего согласия на переход.

В текущем сезоне Кришито провел 14 матчей в серии А и забил четыре гола. С 2011 по 2018 год он выступал за «Зенит», став вместе с командой из Санкт-Петербурга двукратным чемпионом России.