Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий за «Рому» на правах аренды в сезоне-2019/20, рассказал об опыте выступлений в чемпионате Италии.

— Английские футболисты уезжают выступать за границу, но их не так много, — приводит Football Italia слова Смоллинга. — Переход в «Рому» для меня — вызов, я хотел его принять. Не сожалею о своем решении, играть за «Рому» — гордость. Мне нравится пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта. Хочу показать людям, что все возможно.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 28 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.