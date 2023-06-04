«Кремонезе» обыграл «Салернитану» в заключительном туре серии А

«Кремонезе» в 38-м туре чемпионата Италии обыграла «Салернитану» со счетом 2:0.

Отличились Кристиан Буонаюто и Франк Тсаджут.

По итогам сезоне «Кремонезе» с 27 очками занял предпоследнее место и вылетел из серии А, «Салернитана» с 42 очками — на 15-й строчке.