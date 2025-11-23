«Рома» выиграла у «Кремонезе» и возглавила таблицу Серии А

«Рома» на выезде обыграла «Кремонезе» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Голы у гостей забили Матиас Суле, Эван Фергюсон и Уэсли. У хозяев отличился Франческо Фолино.

Во втором тайме после второй желтой карточки был удален главный тренер римлян Джанпьеро Гасперини.

«Рома» набрала 27 очков и возглавила таблицу Серии А. «Кремонезе» потерпел третье поражение подряд и с 14 очками — на 12-й строчке.