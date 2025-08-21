«Кремонезе» подписал Санабрию из «Торино»

Форвард «Торино» Антонио Санабрия подписал контракт с «Кремонезе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним парагвайцем рассчитано до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 Санабрия провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.