«Кремонезе» в большинстве разгромил «Пизу», «Фиорентина» сыграла вничью с «Дженоа»
«Кремонезе» на своем поле одержал крупную победу над «Пизой» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:0.
Голы хозяев забили Джейми Варди, Федерико Бонаццоли и Давид Окереке.
У гостей на 23-й минуте был удален защитник Росен Божинов, а на 57-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Филипе Лойола.
«Кремонезе» набрал 31 очко и остается в зоне вылета, на 18-й строчке. «Пиза» с 18 очками находится на последнем, 20-м месте — команда ранее уже потеряла шансы на сохранение места в чемпионате на следующий сезон.
В другом матче дня «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 0:0.
У «Дженоа» 41 очко и 14-я позиция в турнирной таблице, «Фиорентина» с 38 баллами располагается на строчку ниже.
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|0
|0
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11
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|0
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12
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|0
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|0
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13
|Парма
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
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20
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|0
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|22.08
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|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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