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10 мая, 17:58

«Кремонезе» в большинстве разгромил «Пизу», «Фиорентина» сыграла вничью с «Дженоа»

Алина Савинова

«Кремонезе» на своем поле одержал крупную победу над «Пизой» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голы хозяев забили Джейми Варди, Федерико Бонаццоли и Давид Окереке.

У гостей на 23-й минуте был удален защитник Росен Божинов, а на 57-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Филипе Лойола.

«Кремонезе» набрал 31 очко и остается в зоне вылета, на 18-й строчке. «Пиза» с 18 очками находится на последнем, 20-м месте — команда ранее уже потеряла шансы на сохранение места в чемпионате на следующий сезон.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
3:0
Пиза

В другом матче дня «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 0:0.

У «Дженоа» 41 очко и 14-я позиция в турнирной таблице, «Фиорентина» с 38 баллами располагается на строчку ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 16:00. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
0:0
Дженоа

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ФК Пиза
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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