«Кремонезе» в большинстве разгромил «Пизу», «Фиорентина» сыграла вничью с «Дженоа»

«Кремонезе» на своем поле одержал крупную победу над «Пизой» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голы хозяев забили Джейми Варди, Федерико Бонаццоли и Давид Окереке.

У гостей на 23-й минуте был удален защитник Росен Божинов, а на 57-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Филипе Лойола.

«Кремонезе» набрал 31 очко и остается в зоне вылета, на 18-й строчке. «Пиза» с 18 очками находится на последнем, 20-м месте — команда ранее уже потеряла шансы на сохранение места в чемпионате на следующий сезон.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

10 мая, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)

В другом матче дня «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 0:0.

У «Дженоа» 41 очко и 14-я позиция в турнирной таблице, «Фиорентина» с 38 баллами располагается на строчку ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

10 мая, 16:00. Артемио Франки (Флоренция)

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